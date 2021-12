CCOO advierte al Gobierno: “si se bloquean los cambios en la reforma laboral se iniciará un proceso de «movilización de alto voltaje»

El sindicato rechaza las propuesta de la patronal y no apoyarán un texto que mantenga la prevalencia del convenio de empresa frente al sectorial, que no frene la subcontratación o no retome la ultraactividad.

Miércoles, 1 de diciembre de 2021. El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha exigido este miércoles al Gobierno que no devalúe los cambios en la reforma laboral de 2012 para facilitar el acuerdo con todas las partes incluidas en la negociación.

En un encuentro con los medios de comunicación en el marco de una visita a Murcia, Sordo ha afirmado que “si el Gobierno tuviera la tentación de, para facilitar un acuerdo con la patronal, devaluar estos contenidos, con quien va a tener un problema para llegar a acuerdos va a ser con los sindicatos”. No obstante, no cree que el Ejecutivo tenga la intención de actuar de esa forma.

El secretario general de CC.OO. ha insistido en que los sindicatos no apoyarán un texto que mantenga la prevalencia del convenio de empresa frente al sectorial, que no frene la subcontratación o no retome la ultraactividad.

Unai Sordo ha hecho hincapié que la propuesta de los empresarios sobre el despido y la temporalidad es “agresiva” y que “cambia el centro de la gravedad de la negociación”. Además, lo ha dejado claro: “si se bloquea la mesa, se iniciará un proceso de movilización de alto voltaje”.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) presentó ayer martes un documento en la mesa de diálogo social que mantienen ambas partes junto con los sindicatos. En su texto, la patronal introduce propuestas sobre la contratación temporal, los despidos colectivos y la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales. Todas ellas propuestas contrarias al espíritu de la reforma comprometida por el Gobierno de coalición, y rechazadas de plano por CC.OO.