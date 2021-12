Carolina Marín, galardonada en los XVII Premios Plaza de España

Serán 14 reconocimientos a organizaciones, instituciones y personas que han destacado en distintos ámbitos por el cumplimiento, la defensa y la difusión de los valores democráticos recogidos en la Carta Magna.

Lunes, 13 de diciembre de 2021. La Delegación del Gobierno en Andalucía celebra el próximo jueves 16 de diciembre la XVII edición de los Premios Plaza de España, unos reconocimientos a organizaciones, instituciones y personas de la comunidad andaluza que han destacado en distintos ámbitos sociales, culturales, deportivos o científicos por el cumplimiento, la defensa y la difusión de los valores democráticos recogidos en la Constitución Española, que este año conmemora su XLIII aniversario. La gala se desarrollará a partir de las 12:30 horas en el salón de actos de la Fundación CajaSol, en Sevilla.

Esta nueva edición cuenta con 14 reconocimientos a personas, colectivos, instituciones y empresas que han destacado en el último año en la comunidad andaluza por su solidaridad, cooperación, justicia social y convivencia democrática, además de contribuir a promover la ‘marca España’ dentro y fuera de nuestro país.

En concreto, los galardones de la XVII edición de los premios han recaído en la Plataforma Solar de Almería (PSA); Bodegas Barbadillo; el sacerdote Gabriel Delgado a título póstumo; el deportista Alfonso Cabello; el científico Pedro José Sánchez Cordón; Carolina Marín, campeona olímpica en bádminton; el equipo de Bomberos de Granada capital en el bicentenario de su creación; el 50 aniversario de la Dama de Baza; el presidente de Prodiversa, Juan Carlos Espejo; Freepik Company, empresa tecnológica; Zahara; Valeo Iluminación; UGT-Sevilla y, por último, al acuartelamiento de Tablada en su centenario.

Con el fin de rendir un homenaje a la Constitución, la Delegación del Gobierno en Andalucía decidió instaurar los ‘Premios Plaza de España’ en el año 2005, que simbolizan, según el acuerdo de creación, la “libertad, justicia, igualdad y pluralismo en su máxima expresión”, “quienes, cumpliendo, defendiendo y difundiendo de manera desinteresada los valores y principios consagrados en la Carta Magna, son referente de todos los españoles y un orgullo para los andaluces”.

RESEÑA PREMIADOS

Carolina Marín

Nacida en 1993, deportista y embajadora de Andalucía y Huelva, cuenta con tres títulos mundiales en bádminton, un hito que nadie más ha conseguido en la historia del deporte femenino español.

Desde los 8 años practica este deporte y con 13 años se convierte en campeona nacional con el Recreativo-IES La Orden. A los 14 años inicia su formación lejos de su Huelva natal en Madrid como jugadora profesional en el Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes, donde conoce a Fernando Rivas, su actual entrenador.

Con el bádminton como forma de vida, Carolina es el vivo ejemplo de su propio lema: «Puedo porque pienso que puedo»: creer en sí misma a través del trabajo y el sacrificio, una autoconfianza arrolladora.

Plataforma Solar de Almería (PSA)

Perteneciente al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), es el mayor centro de investigación, desarrollo y ensayos de Europa dedicado a las tecnologías solares de concentración.

La PSA ha cumplido este año su 40 aniversario, desarrollando un importantísimo papel de transferencia tecnológica que ha contribuido a que el 78% del total de 5.844 MW comercialmente instalados (en 94 plantas solares de todo el planeta) hayan sido construidos por empresas españolas. En la actualidad, España es líder mundial absoluto en esta tecnología y, además, una referencia en toda la cadena de valor de la misma.

Globalmente, las actividades llevadas a cabo por la PSA tienen como objetivos contribuir al establecimiento de un suministro energético mundial limpio y sostenible; promover la introducción en el mercado de las tecnologías termosolares y aquellas derivadas de procesos químicos solares; asistir a la industria en el desarrollo de innovaciones tecnológicas y en la identificación de oportunidades del mercado termosolar y contribuir al desarrollo de una industria termosolar española de exportación y competitiva en los mercados internacionales.

Bodegas Barbabillo

Pocas empresas familiares pueden presumir de haber cumplido dos siglos y seguir, seis generaciones después, elaborando algunos de los mejores vinos del marco de Jerez.

Bodegas Barbadillo cumple 200 años siendo una de las 10 empresas familiares más antiguas de España desde que en 1821 Benigno Barbadillo comprase una de las pocas bodegas de cuadro que se conservan en la actualidad. Seis generaciones de una misma familia criando vinos. Desde Divina Pastora, la primera manzanilla embotellada del mundo hasta Sábalo y Patinegro, los nuevos vinos de su línea ecológica.

Padre Gabriel Delgado

Sacerdote obrero, Medalla de Andalucía en 2001, delegado del secretariado de migraciones de la Diócesis de Cádiz, falleció el pasado mes de noviembre a sus 74 años de edad y tras un amplísimo trabajo de lucha por los derechos de los migrantes.

Creó las fundaciones Cardijn y Tartessos, donde acogió a migrantes, a quienes formó y ayudó en su integración en la sociedad gaditana. A través de Tierra de Todos promovió la formación integral de los jóvenes y su acceso al empleo, la integración y la reagrupación familiar de los migrantes, asistencia jurídica, aprendizaje de la lengua y el acceso a alojamientos dignos.

Fue el ejemplo vivo de la lucha por la dignidad de las personas migrantes.

Alfonso Cabello

A sus 28 años, este cordobés es uno de los grandes nombres de la historia del deporte adaptado tras su doble título de campeón paralímpico en Londres 2012 y Tokio 2020 y a sus dos medallas de bronce en Río 2016 y otra en Tokio 2020, seis títulos mundiales y más de una decena en los nacionales.

Nacer sin parte del antebrazo izquierdo, de ahí su clasificación como deportista con discapacidad física, nunca fue un impedimento para practicar cualquier deporte. Con 7 años dio sus primeras pedaladas y después practicó tenis, baloncesto, fútbol, balonmano y voleibol, pero terminó inclinándose por el ciclismo. Con 11 años formalizó su alta en el Club Cicloturista La Rambla y comenzó a entrenar junto al exprofesional Antonio Espejo, con quien debutó en competición junto a chicos sin discapacidad, lo cual no fue óbice para que obtuviese las primeras victorias tanto en carretera como en montaña.

Tras una concatenación de títulos y medallas a lo largo de su vida, Alfonso sigue preparándose para ser mejor cada día, a caballo entre la Residencia Joaquín Blume de Madrid, los entrenamientos en el velódromo de Galapagar y las sesiones de ruta en los alrededores de Pozoblanco, donde vive buena parte del año.

Pedro José Sánchez

Doctor en Veterinaria (2003) y Premio Extraordinario de Doctorado (área de ciencias de la salud) por la Universidad de Córdoba, Pedro José Sánchez Cordón es especializado en Patología Veterinaria.

En 2020 se incorporó al Centro de Investigación en Sanidad Animal (Valdeolmos, Madrid), perteneciente al INIA-CSIC, donde es responsable de la Unidad de Patología Veterinaria. Actualmente participa en diferentes proyectos enfocados a estudios de patogénesis y desarrollo de nuevas vacunas frente a enfermedades infecciosas animales (peste porcina africana y lengua azul) y enfermedades zoonóticas transmitidas por vectores (fiebre del valle del Rift y fiebre del Nilo Occidental).

Colabora con los distintos grupos del CSIC liderados por los doctores Mariano Esteban, Luis Enjuanes y Vicente Larraga, que trabajan en el desarrollo de vacunas frente a SARS-CoV-2, y con otros grupos de investigación del INIA-CSIC como el liderado por el doctor Martín-Acebes enfocados en el desarrollo de tratamientos antivíricos frente a SARS-CoV-2.

Como consultor externo de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) en peste porcina africana, ha participado en distintas misiones para el control y erradicación de la enfermedad y es coinventor de una patente para una vacuna frente al virus de la peste porcina africana.

Hasta la fecha ha participado en más de una treintena de proyectos nacionales e internacionales financiados con fondos públicos y ha codirigido 9 tesis doctorales así como numerosos trabajos fin de máster. Es coautor de 80 trabajos de investigación indexados en revistas científicas de alto impacto, 6 capítulos de libros, una treintena de artículos de divulgación y más de 200 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales galardonados con media docena de premios. También ha sido invitado como ponente en más de una decena de congresos o reuniones científicas.

Bomberos Granada Capital

El Servicio de Extinción, Prevención de Incendios y Salvamento de Granada celebra este año el 200 aniversario de su fundación, convirtiéndose en el cuerpo de bomberos más antiguo de toda España y siendo el precursor de los servicios organizados de extinción de incendios en toda España.

Con motivo de este aniversario el cuerpo de bomberos desfiló el 12 de octubre, en el Desfile Nacional de las Fuerzas Armadas, invitado por el Estado Mayor de la Defensa.

Tal y como ha reconocido el pleno del Ayuntamiento de Granada, la historia del servicio de extinción granadino se remonta al año 1821 y tiene al joven militar granadino José María Ruíz Pérez como germen. Este impulsó la creación del cuerpo de zapadores-bomberos a raíz de una visita que hizo a París en 1810 para asistir a los actos conmemorativos de la boda entre Napoleón Bonaparte y María Luisa de Austria, produciéndose un incendio que le costó la vida a la pareja de Ruiz Pérez. Un año después la capital francesa, puso en marcha un servicio de extinción de incendios profesionalizado y José María Ruiz Pérez regresó a Granada con la intención de crear un cuerpo profesionalizado de extinción de incendios semejante al recién creado.

En la actualidad, el cuerpo de Bomberos de Granada está integrado por 180 miembros, dispone de dos parques: el Parque-Escuela, situado en avenida Juan Pablo II), y el Parque Sur, en calle Antonio Dalmases, se organizan en brigadas operativas, logísticas y de administración y cuentan, entre otras unidades especiales, con grupos de rescate, búsqueda canina, incendios de interior, apuntalamientos o riesgos sísmicos.

El cuerpo de Bomberos de Granada además de atender las necesidades de Granada, extiende su ámbito de actuación a 52 municipios pertenecientes a la aglomeración urbana granadina.

50 aniversario del descubrimiento de la Dama de Baza

Hace 50 años (1971) la ciudad de Baza vivió el descubrimiento y la partida al Museo Arqueológico Nacional de una de las figuras más representativas de la civilización íbera, la Dama de Baza (s. IV a.C).

Para recordar este hallazgo, difundir la importancia del mismo para la arqueología nacional, las características y singularidades de la urna cineraria que es la Dama de Baza y mejorar el conocimiento de la zona arqueológica de Basti, el Ayuntamiento de Baza ha organizado una programación que se prolonga hasta julio del próximo año y que ha contado y cuenta con un amplio apoyo y colaboración de toda la ciudadanía de Baza, de investigadores y arqueólogos y de administraciones y entidades.

El consistorio bastetano cuenta para la organización de las actividades culturales, lúdicas y educativas con un comité de expertos multidisciplinar y se trabaja en la elaboración de una recreación de la tumba y del túmulo que albergó la Dama de Baza y una exposición que pretende abordar la figura de la Dama desde diferentes puntos de vista: el científico, en la Baza contemporánea a su descubrimiento y en el presente, en los medios de comunicación y en la configuración de la ciudad de Baza.

Juan Carlos Espejo

Es el presidente Prodiversa, un proyecto que nació bajo el nombre de MPDL-Málaga (Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad) en 1998 y que se ha construido junto a miles de personas.

Movimiento social de carácter progresista, constituido por una ciudadanía comprometida con la transformación social y la democracia, tiene como objetivo movilizar todos sus esfuerzos para garantizar la igualdad, la justicia social, el fomento de los derechos económicos, sociales y políticos fundamentales que contribuyen al desarrollo integral de las personas y los pueblos.

Sus valores y principios se sustentan en la democracia participativa como base de la ciudadanía activa y crítica, la justicia social y la defensa de las libertades y Derechos Humanos.

Freepik Company

Empresa tecnológica malagueña desarrolladora del banco de recursos gráficos más usado del mundo, lleva generados en lo que va de año 95 puestos de trabajo de perfiles diversos, lo que sitúan su plantilla total en 361 empleados.

Freepik se ha convertido en uno de los principales captadores de talento en el ámbito local, en su Málaga natal –ciudad que se ha posicionado como un fuerte hub tecnológico a nivel nacional atrayendo a profesionales de grandes multinacionales a la capital andaluza– y en el ámbito nacional, ya que el sistema de teletrabajo permite a su plantilla residir en cualquier ciudad.

La compañía fue fundada en 2010 por Joaquín Cuenca y por los hermanos Alejandro y Pablo Blanes y, con el objetivo de adquirir talento con las grandes multinacionales del sector tecnológico, en los últimos meses ha fichado para su equipo directivo a profesionales como Carlos Marín, que lidera el área estratégica de Freepik Company.

Zahara

Cantautora, productora y presentadora de televisión nacida en Úbeda (1983), con una larga trayectoria profesional. Su relación con el arte musical es temprana, a los doce años compone su primera canción, dando comienzo a una trayectoria que la ha consolidado como una sólida artista que se hace grande frente a las adversidades.

En estos 20 años de prolífica carrera musical ha crecido como artista y empresaria. Su último trabajo, “Puta”, es un grito contra los estereotipos impuestos a las mujeres, un canto a la libertad y al feminismo, y por ello fue blanco de los ataques de la derecha más extrema del país. Su respuesta fue la mejor que pudo dar como ejemplo de los principios que sustentan la Constitución: “cantar, defendiendo el arte, la música y la libertad de expresión».

Valeo Iluminación Martos

Factoría ubicada en Martos de la multinacional francesa dedicada a la fabricación de componentes del automóvil. Tiene una importancia crucial en la economía jiennense y cumple 50 años en 2021.

De hecho, su facturación supone el 60% del PIB que genera el aceite de oliva en la provincia, sin olvidar todo el peso que tiene en materia de empleo, con más de 2.500 trabajadores directos y casi 8.000 indirectos.

UGT Sevilla

Han pasado 90 años desde que en septiembre de 1931 se celebrara el congreso constituyente de la Federación Provincial de Sociedades Obreras de Sevilla de la Unión General de Trabajadores, hoy Unión Provincial de Sevilla de UGT.

Este noventa aniversario nos puede ofrecer una retrospectiva del papel desarrollado por la Unión General de Trabajadores y del sindicato en la provincia de Sevilla en el siglo XX, en la defensa de la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores que, en definitiva, constituyen el motor de cambio del país y los pilares para el progreso social y económico.

Recientemente, en plena pandemia, han defendido la protección sanitaria de las personas trabajadoras y sus propuestas fueron cruciales para conseguir ampliar la protección social y la consideración de enfermedad profesional por contagio Covid para todos los profesionales de servicios esenciales.

Recuperar la memoria histórica y democrática de Andalucía y de Sevilla también ha sido otro puesto de lucha de la acción sindical y la trayectoria de la UGT en la provincia.

Acuartelamiento de Tablada (ACAR Tablada)

En 1920 se ordenó la construcción de la Base Aérea de Tablada para una guarnición de un grupo de escuadrillas de reconocimiento, una de caza y otra de bombardeo lejano, y un año más tarde desde estas instalaciones partió el primer vuelo de la aviación comercial española, que inaugura la línea regular aeropostal Sevilla-Larache. Desde entonces Tablada ha estado y está presente en las tradiciones de Sevilla, ciudad que la acoge, donde miles de sevillanos cumplieron su servicio militar.

El desarrollo del potencial histórico-cultural del ACAR de Tablada se ha materializado en la adhesión al Plan 8 del Ayuntamiento de Sevilla para relanzar el turismo, mientras que se trabaja ya para convertir su sala histórica en lo que será el futuro Centro de Interpretación de la Aviación.

El Centenario de esta base de Tablada coincide con un momento de fuerte vinculación que unen al Ejército del Aire con Andalucía y a su proyección en el futuro aeroespacial, ya que es en esta comunidad donde se está construyendo un robusto conglomerado tecnológico y de industria aeroespacial que contribuye al bienestar y desarrollo de toda la región.