Carmen Castilla: «Estamos viviendo en primera persona el deterioro del sistema público de sanidad andaluza»

La secretaria general de UGT Andalucía sostiene que «la Junta demuestra que no tiene interés real en arreglar el problema».

Viernes, 4 de febrero de 2021. La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, junto con responsables sindicales de UGT y CCOO, ha mantenido hoy una reunión con Facua Andalucía, que se suma a las movilizaciones en defensa de la sanidad pública convocadas por los sindicatos y que tendrán lugar en cada una de las capitales de provincia de la comunidad el próximo 19 de febrero. Según Carmen Castilla, «estamos en un momento trascendental para Andalucía, porque estamos viviendo en primera persona el deterioro del sistema público de sanidad andaluza, que ya venimos denunciando desde hace mucho tiempo, pero parece ser que después de estas advertencias el gobierno andaluz no nos hace caso, ya que tiene como hoja de ruta la privatización de la sanidad».

Según Castilla, “podemos demostrar con datos que existen graves deficiencias en el sistema de sanidad y eso repercute en sus trabajadores y en la ciudadanía, hacen planes de atención primaria que conocemos por los medios de comunicación, porque no se llegan ni a debatir en las mesas sectoriales ni se nos comunica a los sindicatos, por cierto, son aspectos que repercuten en los derechos de la clase trabajadora”

“El primer dato, hay un problema con los psiquiatras en el Hospital de Osuna, no encuentran para sustituir, cómo van a encontrar si se van a otras comunidades porque no se les ofrecen buenos contratos. La medida estrella para paliar esto es que a los 80 psiquiatras de Valme, del Virgen del Rocío y del Macarena se les obliga a hacer guardias en el Hospital de Osuna, a 90 km de su puesto de trabajo, porque no han sabido planificar que no iban a encontrar profesionales de la psiquiatría para darle la atención a miles de ciudadanos de esa zona de Sevilla. Esto va a conllevar que ningún psiquiatra va a querer trabajar en la provincia Sevilla por tener la espada de Damocles de que lo puedan trasladar a otros centros para hacer esas guardias”, ha señalado.

“El segundo dato, el plan de atención primaria tan maravilloso que han aprobado consiste en las “peonadas”, es decir, con el mismo personal se le propone que amplíen las jornadas laborales a cambio de un plus, jornadas de más de 12 horas, viendo más de 100 pacientes, pacientes de los que no tienen seguimiento porque no son de su cupo. Este es su famoso plan y de los 8.000 profesionales de enfermería y 7.000 de la enfermería se han acogido 700 profesionales, todo un éxito el plan de choque, sí señor”, ha manifestado.

“Y el tercer dato, como no encuentran a médicos y enfermeros y se despide a 8.000, la Junta de Andalucía les propone a los profesionales jubilados si se quieren reincorporar al sistema para arrimar el hombro, el resultado es que ha aceptado un médico y 5 profesionales de enfermería, es evidente que no es la solución y se demuestra que no hay un verdadero interés en arreglar el problema”.

Según Castilla, “hay que recordar al Gobierno Andaluz que la Constitución, en su artículo 43, dice que todos tenemos derecho a la protección de la salud, que parece que se les olvida, un sistema deteriorado por las políticas de austeridad”.

“De todos estos temas hemos hablado con FACUA, que ha anunciado que se sumará a las movilizaciones de este 19 de febrero. Ese día se harán manifestaciones en todas las capitales de provincias, que aunque la idea parte del movimiento sindical de clase, es una movilización social, se están sumando de forma constante muchas organizaciones sociales. La pandemia sigue aquí, ayer fallecieron 52 personas, hablan de cifras de incidencia de una forma fría, pero detrás de esos números hay familias y la incidencia acumulada es un mero espejismo”, ha concluido.