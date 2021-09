«Canal Sur contrata a lo peor de la extrema derecha», el Consejo Profesional de RTVA se rebela contra los nombramientos y ceses en la radiotelevisión pública andaluza

Escrito del Consejo Profesional de RTVA: “El Estatuto Profesional se redactó para cumplirse”. Canal Sur prefiere emitir información de derecha extrema que objetiva. El Consejo muestra su gran malestar por “el nuevo programa de Arenzana y la contratación de Negre”. Algo “Incompatible con la esencia del medio público”, “Quiebra los principios de objetividad, veracidad e imparcialidad”.



Se vio obligada a prescindir de J. M. Arenzana como tertuliano por sus opiniones racistas, machistas y homófobas, y ahora le da un programa. También contrata a Javier Negre como comentarista, periodista expulsado de El Mundo por inventarse una entrevista y condenado por difundir informaciones falsas.

Miércoles, 22 de septiembre de 2021. El Consejo Profesional de Canal Sur ha emitido un escrito en el que denuncia que “la Dirección de Informativos sigue incumpliendo el Estatuto Profesional”, ya que no ha informado al Consejo de los nuevos “nombramientos y ceses de responsables así como de redactores jefes”, ni de “la puesta en marcha de la nueva programación de informativos y de los cambios en la parrilla”. Para el Consejo esto supone un “menosprecio, no al Consejo, sino a los profesionales de la cadena a los que representa”, algo que no les extraña ya que “la Dirección ha incumplido otros compromisos” en ocasiones anteriores.

Hay que recordar que el Consejo Profesional es un ente que no tiene carácter sindical. Lo componen a título individual trabajadores elegidos de las diferentes categorías profesionales: redactores, cámaras, productores y realizadores. Cada una de estas vota a sus representantes, en este caso seis para los redactores, y uno por cada una de las otras tres categorías. El consejo supervisa la línea informativa del ente público andaluz a través de los contenidos de sus espacios de información, teniendo en cuenta que cumplan los principios que debe seguir todo servicio público. También debe tener conocimiento al menos de los cambios que se produzcan a nivel informativo. El Consejo está formado por los profesionales Pedro Lázaro, Elisa Núñez, María José Huertas, César Domínguez, Eva Rodrigo, Nelson López, Pepa Cuadrado, Dani Bernal y Pepe Gordillo.

En el comunicado emitido explican como la Dirección de Canal Sur “se vio obligada a prescindir de José María Arenzana como tertuliano en los programas informativos de CSR y CSTV” por las “opiniones racistas, machistas y homófobas que Arenzana había vertido durante la emisión del programa ‘La mañana de Andalucía’”. La Dirección se comprometió entonces a “prescindir del citado colaborador”. Sin embargo el pasado domingo se emitía “el programa Patrimonio Andaluz en Radio Andalucía Información a cargo del citado tertuliano”.

Para el Consejo supone “una falta de respeto a los profesionales y a una audiencia que entiende Canal Sur como un medio para el fomento de los valores de igualdad y no discriminación recogidos en el artículo 14 de la Constitución”. En este sentido tampoco entienden que se incluya en las tertulias del medio a Javier Negre, “periodista expulsado de El Mundo por inventarse una entrevista y condenado por difundir informaciones falsas”. Un representante del Consejo ha asegurado que “el malestar es grande por el nuevo programa de Arenzana y la contratación de Javier Negre, consideramos que son incompatibles con la esencia del medio público, porque quiebra los principios de objetividad, veracidad e imparcialidad, y va en contra de lo que nos manda el propio Estatuto”.

Tribuna: RTVA, el Estatuto Profesional se redactó para cumplirlo (Consejo Profesional de RTVA)