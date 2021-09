Bomberos de Málaga denuncian la falta de organización y la tardanza en movilizar efectivos para el incendio en Sierra Bermeja

“Hay servicios que se han ofrecido, como los consorcios de Cádiz, Córdoba y Sevilla, y a todos les dijeron que no. Esto lo decide el presidente del Consorcio Provincial de Málaga dependiente de la Diputación (Manuel Marmolejo)”, explican.

Desde el Sindicato Andaluz de Bomberos tampoco entienden que hayan tardado hasta 5 días en aceptar la ayuda de los parques de bomberos limítrofes o en solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias.



Martes, 14 de septiembre de 2021. El incendio que ha calcinado casi 10.000 hectáreas en Sierra Bermeja podría haberse minimizado si se hubieran movilizado desde un primer momento todas las unidades disponibles. Eso es lo que piensan bomberos pertenecientes al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga (dependiente de la Diputación de Málaga cuyo presidente es Francis Salado y cuyo responsable es Manuel Marmolejo) y al Sindicato Andaluz de Bomberos. Desde el Consorcio denuncian que desde primera hora fueron muchos los bomberos que se pusieron a disposición para intervenir inmediatamente en las labores de extinción, y no fue hasta pasadas más de 8 horas desde el inicio del incendio cuando se empezaron a movilizar sus efectivos.

Así, trabajadores del Consorcio Provincial de Bomberos explican que el fuego se inició el pasado 8 de septiembre a las 21:37 de la noche. Una hora más tarde llega la primera fotografía a uno de los grupos de WhatsApp que tienen. “La primera fotografía que llega a los wasap de los bomberos, si eres medio profesional y conoces la zona, ya sabes que vas a necesitar mucho personal y mucho tiempo. Nada más ver la foto sabes que es muy grave”, aseguran. En ese momento empiezan a “llamar para ponernos a disposición y nos dicen que no, que no están llamando a nadie, que no les hace falta”.

A las once y media de la noche los bomberos del Consorcio reciben un email en el que les dicen que “el que quiera puede llamar para apuntarse en una lista por si hace falta activar”, cuando el fuego ya llevaba dos horas. A esa misma hora el Consorcio aporta a la lucha contra el fuego al retén de Algatocín, “que no llevaban ni un vehículo forestal, llevaban uno urbano. Porque el forestal lleva dos meses con la rueda reventada y no se la habían cambiado todavía. Y mientras, ofreciéndose bomberos, y el oficial diciendo que no. Que a todo esto el oficial no está ni en la sala de emergencias, está coordinando desde su casa, que así no se puede gestionar una emergencia”. Para los bomberos lo normal es que “si tienes un incendio de envergadura y tienes un montón de gente que se pone a tu disposición, es movilizarlos para tenerlos a todos disponibles, para tenerlos operativos, no dejar la zona vacía y poder acceder a los puntos de incendio y poder sofocarlos lo antes posible”. No es hasta las 5 de la mañana que los bomberos “reciben las primeras llamadas para ir a atenderlo, desde las 21:30 que se da el aviso de incendio”.

Los bomberos que han estado implicados en las labores de extinción reconocen que las condiciones eran muy adversas. “Desde el primer momento que llegamos allí vemos que las circunstancias son muy difíciles, pero cuantas más manos mejor, para tirar mangueras, para lo que sea”, ya que “un incendio forestal como no lo pilles en su momento, se va de las manos. Además se junta con una zona muy frondosa que no tiene buen acceso para los camiones, y ya puedes ver el problema, que se ha ido de madre”.

También lamentan que no se haya aceptado la ayuda de otros parques de bomberos que se han ofrecido a intervenir en las labores de extinción. “Hay servicios que se han ofrecido, como los consorcios de Cádiz, Córdoba y Sevilla, y a todos les dijeron que no. Esto lo decide el presidente del Consorcio Provincial de Málaga (Manuel Marmolejo)”, del que creen que “su problema es que no asimila que él es un político, no es un técnico, entonces las decisiones técnicas se las tiene que dejar al director técnico”. También creen que a la Unidad Militar de Emergencias (UME) no la querían llamar porque “fue creada en la época de Zapatero (PSOE), entonces siempre el Partido Popular intenta no hacer uso de ella”, y al final lo han hecho obligados por “el vídeo del alcalde de Genalguacil”.

De esta manera los bomberos consultados piensan que “ha habido negligencia por parte del Consorcio, y falta de coordinación” y que “por dignidad debería dimitir toda la cúpula de la jefatura del Consorcio”. Y solicitan que se investiguen la verdad de lo ocurrido, “porque hay un fallecido y hay mucha gente que ha perdido lo que tenía. Aquí la gente tiene que asumir responsabilidades, no borrarse”.

Por último apuntan a que el año pasado se compraron tres vehículos forestales que se tenían que haber entregado el 21 de agosto de este año, pero que todavía se encuentran en el concesionario de la empresa vendedora en exposición.

Por otra parte, un portavoz del Sindicato Andaluz de Bomberos en Málaga (dependientes del Ayuntamiento) asegura que desde los parques de bomberos limítrofes al incendio (Marbella, Fuengirola, el Consorcio Provincial, los del Ayuntamiento de Málaga) no entienden que al principio del incendio no se les haya movilizado. “Hemos ofrecido nuestra ayuda, pero la han denegado, porque decían que con el personal que tenían era suficiente”. Sin embargo “se les ha ido de las manos, y ha llegado ya a unas dimensiones que hace falta prácticamente que se queme todo el monte porque no hay agua suficiente, y mas sobre todo por la orografía del terreno, el viento que hace, y las condiciones climatológicas que son muy adversas”.

El portavoz explica que a ellos los han “movilizado al quinto día, como siempre tarde y mal, porque como llevamos denunciando varios años no tenemos un plan de disponibilidad para situaciones excepcionales que requieran personal fuera de servicio”. En este caso ha hecho falta gente “y como no está regulado han tenido que tirar de la gente que estaba de guardia, y quitando personal de la guardia para proteger Málaga para mandarlos para allí. Además el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación atiende al Rincón de la Victoria, a Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande, y a ellos los requirieron para ir un día antes que a nosotros, por lo que cuando a nosotros nos llaman para ir, teníamos también las competencias de acudir a los incendios que hubiesen en cualquiera de estos municipios. Por lo tanto nos amplían el campo de actuación y encima nos merman los efectivos, porque el personal que cogen no es el que está de descanso, sino el que está de guardia. Esto lo hacen principalmente para no pagar horas extras”.

La gestión de los efectivos por parte de Los bomberos de Málaga también ha sido deficiente, ya que “los bomberos de la capital veían ayer por la mañana a primera hora como llegaba el relevo para los del Consorcio y los de Fuengirola, y aquí hasta que no ha llegado el director a trabajar por la mañana no se ha puesto a buscar el personal para que vaya de relevo, no el día antes como sería lo normal. Han tenido que estar casi hasta la hora de comer esperando a que llegara el relevo. Con la comida igual, se han tenido que buscar la vida. El Ayuntamiento de Málaga en ese aspecto no tiene nada regulado”.