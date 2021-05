Banderas azules: Playas más sostenibles para impulsar el turismo costero

Espadas no ha pintado casi nada en el partido en estos años, mientras Susana se ha hartado de dar capas de pintura. La única diferencia entre Bonilla y Espadas es que el alcalde de Sevilla no le ha pedido a nadie en su partido ser candidato a la Junta de Andalucía, se lo han pedido a él. Bueno, más exactamente le han invitado a decir que sí, que lo aceptase. Martes, 11 de mayo de 2021. Los primeros compases de la precampaña para las primarias socialistas no invitan [Seguir leyendo]