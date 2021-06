Andalucía empeora levemente su posición relativa en el seno del paro estatal

Martes, 1 de junio de 2021. Ir de copas por la noche, asistir a una fiesta nocturna o a un concierto de nuestro grupo favorito junto con unos colegas es algo que no ha sido posible en los últimos meses. No solo muchas personas lo echan en falta. También es un medio de vida y trabajo. Hay quienes, incluso, consideran que forma parte de un derecho que no han podido ejercer. Todo ello ha sido debido a las intervenciones no [Seguir leyendo]