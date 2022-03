Abellán denuncia que hace 30 meses aportó al Juzgado pruebas de que la COPE se queda con la inmensa mayoría del dinero que recauda en los conciertos benéficos que organiza

Según el comunicador, la propia COPE habría reconocido que en 10 años ha donado 600.000 euros para causas benéficas a través del programa ‘La noche de Cadena 100 Por Ellas’, mientras se ha quedado “después de todos los gastos, con casi 6 millones”.

Sin embargo Abellán cree que “la verdad es que ellos se han llevado más de 40 millones, que tendrían que haber ido a parar a los niños desfavorecidos o a las mujeres con cáncer de mama para investigar esta enfermedad”.

La COPE presentó en 2021 una querella contra Abellán y EL OBSERVADOR por publicar que el consejero Elías Bendodo habría cobrado de una caja B de Adolfo Arjona, actual director regional de la cadena en Andalucía, quien también firma la denuncia.



Miércoles, 30 de marzo de 2022. El comunicador José Antonio Abellán asegura en un vídeo (AQUÍ) que denunció hace 30 meses, en el Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, a ejecutivos de la cadena COPE por “toda la trama de la estafa a través de los conciertos benéficos”, según la cual la cadena habría donado en los últimos 10 años 623.999 euros a causas benéficas, pero se habría quedado, después de descontar todos los gastos, con casi 6 millones de euros. Abellán recuerda que la cadena siempre ha asegurado que dona la recaudación íntegra a este tipo de causas.

La relación de Abellán con la COPE viene de lejos, ya que ejerció de director deportivo de la cadena entre el año 2000 y el 2010. Posteriormente, a principios del 2020, Abellán denunciaba públicamente en EL OBSERVADOR el poco caso que le habían hecho en la consejería de Presidencia de la Junta, que encabeza Elías Bendodo, a la denuncia que hizo de las emisoras de la COPE que emitían sin licencia en Andalucía (¿Prevaricación? La directora general de Comunicación de la Junta, Marta Olea, no dice la verdad en una carta oficial al comunicador José Antonio Abellán. Asegura haber cerrado emisoras ilegales de COPE que siguen emitiendo).

Así, empezó una serie de informaciones que fue publicando esta revista acerca de la supuesta connivencia de la Junta de Andalucía con la cadena COPE, según denunciaba Abellán, al permitir a ésta emitir sin licencia en toda la comunidad (EL OBSERVADOR publica el listado de las 53 emisoras de COPE en Andalucía. 16 son piratas, 13 son alegales y 28, incluídas legales, son explotadas por COPE pese a que la concesión fue concedida a otra empresa). Bendodo aseguró en una Comisión de Presidencia que se comprometía “a exigir el cumplimiento de la Ley” a todos los medios de comunicación, sean del grupo que sean, en lo que parecía que podía significar el cierre de las emisoras.

Nada más lejos de la realidad, lo que hizo Bendodo fue cambiar la “Ley” (El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) denuncia que la Junta con su ‘decretazo’ de las 100 medidas quiere cargarse de tapadillo la Ley Audiovisual de Andalucía (LAA), “la mejor de España”). Así, el PP, Cs y Vox utilizaron la pandemia para aprobar de tapadillo en la Diputación Permanente del Parlamento el ‘decretazo’ de las falsas 100 medidas de economía y manipularon la Ley Audiovisual Andaluza, de manera que la cadena pudiera seguir emitiendo.

Tras otra de estas informaciones, en la que el comunicador J. A. Abellán acusa al consejero Elías Bendodo de ser “un amoral” y de haber recibido dinero negro de una caja existente en Unicaja de Adolfo Arjona, por haber validado el ‘decretazo’ que beneficia a la COPE, la cadena de los obispos y su director en Andalucía, Adolfo Arjona, presentaron una querella criminal contra EL OBSERVADOR y el comunicador José Antonio Abellán. En marzo del 2021 se celebró un acto de conciliación sin acuerdo (AQUÍ).



Conciertos no tan benéficos

En un vídeo que publicó el periodista la semana pasada, Abellán denuncia que presentó hace 30 meses una querella contra ejecutivos de la cadena COPE en el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, “cuya titular es la Juez Doña Carmen Rodríguez Medel”, por “toda la trama de la estafa a través de los conciertos benéficos”. Abellán lamenta que “esa investigación no debería haber durado más de 15 días y hubiera sobrado alguno”. Sin embargo, “en estos 30 meses no se ha tomado declaración a nadie, ni se ha practicado ni una sola prueba de las más de cien que hemos pedido”. Así se pregunta si “¿Está corrupta la Justicia?, ¡No, rotundamente no! Pero su lentitud hace que no funcione”. Y es que, según Abellán, “la Conferencia Episcopal ha contratado como asesores a 17 Magistrados Eméritos del Supremo y a una Vicepresidente Emérita del Tribunal Constitucional”.

Abellán asegura que “la Juez del Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, responsable de la investigación de los conciertos benéficos de COPE” tiene desde hace 30 meses “pruebas que certifican que COPE donó en 10 años alrededor de 600 mil euros para las causas benéficas” a través del programa ‘La noche de Cadena 100 Por Ellas’, pero que se quedó, según la misma Cope y después de todos los gastos, con casi 6 millones de euros”. Abellán dice que eso es lo que habría reconocido la propia Cope, pero que “la verdad es que ellos se han llevado más de 40 millones que tendrían que haber ido a parar a los niños desfavorecidos o a las mujeres con cáncer de mama para investigar esta enfermedad”.

Abellán no entiende como la juez “en estos últimos 30 meses no ha tomado declaración a nadie, no ha practicado ni una sola de las más de 200 pruebas que le hemos pedido, y a mí todavía no me ha dejado aportarle personalmente nada”. Y es que, según el periodista, “toda la instrucción que se ha hecho en 30 meses es pedirle documentos a la COPE y muchos de los entregados son falsos, ¿qué te van a dar los que certifican que te has llevado más de 40 millones para que su señoría les meta en la cárcel? Digo yo, ¿se puede basar toda la prueba en los documentos que aporte la parte querellada? ¿Usted cree que si van a incriminar ellos mismos que le van a dar papeles que demuestren que han cogido y se han llevado más todavía de lo que se han llevado? ¿Cree que iban a dar a esos papeles y ellos se iban a ir de rositas?”.

Abellán afirma que muchos de los documentos entregados por la cadena al juzgado son falsos, y pone el ejemplo de un programa de ‘La noche de Cadena 100’ de 2012, en el que una sociedad llamada ‘Tesoros Imposibles’ presenta una factura de 24 mil euros más IVA. ‘Tesoros Imposibles’ sería “la sociedad de un artista que le representa que se llama Hueco, al que todos conocéis, y que según la COPE, cobró por dos canciones 24.000 euros mas IVA, en ‘La noche de Cadena 100’ de 2012”. Según Abellán Hueco “no estuvo esa noche, ni Hueco ha estado en ninguna de las noches de Cadena 100. Como lo oyes, en ninguna, pero ellos lo colaron como documento falso”.

El comunicador presenta otro documento, una factura de un catering para ‘La noche de Cadena 100’ de 2013 por valor de 118.225 euros. “118.225 euros en un catering para los músicos en los descansos entre canción y canción. Es una barbaridad, 118.225 euros de catering. Ese año a Manos Unidas, en ese concierto, le dieron 33 mil, y se zamparon 118 mil, otro documento falso, es mentira”, asegura Abellán.

Abellán también ha entregado a la jueza documentación donde la COPE promete en numerosas ocasiones “entregar a las causas toda la recaudación, completa”. Así, ha recordado que “la COPE, históricamente, yo he tenido el honor de hacerlo tres veces, dona toda la recaudación, el cien por cien de toda la recaudación, de cada uno de los actos benéficos que hace, o lo hacía por lo menos hasta ahora”. Y es que Abellán entiende que “ahora, de cada mil euros que recaudan, se quedan con 900 y dan 100. Esto es así, ahí están las pruebas”.

Por esto, Abellán cree que “la COPE se ha reído de miles de niños damnificados a los que prometía ayudar a través de Manos Unidas, y se ha reído en la cara de miles de mujeres con cáncer de mama, a las que encima utilizó, con sus pañuelitos rosas, para promocionar cada uno de los conciertos”.

Para finalizar, el periodista dice que “nunca he criticado ni un fallo, ni una sentencia, jamás en mi vida lo he hecho, de ningún juzgado, pero esta es la instrucción, y hombre permítaseme que por lo menos tenga opinión sobre el tema. Dos años y medio, treinta meses, no me han permitido ni siquiera entregar un documento personalmente. Con todo esto que hemos entregado, con todas las pruebas, más de 200 que hemos pedido, no se ha tomado declaración a nadie en 30 meses, a nadie, ni se ha cumplido con ninguna de las pruebas, supongo que será ahora todo junto, no lo sé. De verdad que no le da pena todo esto, todo el dinero que se han llevado a costa de niños y mujeres con cáncer, de verdad que no le da pena”.