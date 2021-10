Cómo un bulo sobre Irene Montero llegó ayer a primera tendencia de Twitter

Jueves, 21 de octubre de 2021. Irene Montero se convirtió en trending topic en la tarde del miércoles después de que el tuitero Juanfran Escudero publicase un tuit asegurando que la ministra de Igualdad tenía a su lado un bolso de la marca Louis Vuitton valorado en más de 2.000 euros. El polémico tuitero compartió, además, el mensaje: “Estos son los que venían a la política para luchar contra la casta y acabar con los privilegios de los políticos”. Una información que ha propiciado que la etiqueta #TuPrimerLouisVuittonIrene se convierta en la primera tendencia de Twitter en España.

El bulo

Se trata de una nueva mentira. Ha sido la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez «Pam», la que ha zanjado la polémica compartiendo una fotografía con el bolso que llevaba realmente la ministra en ese momento.

“Lo de los bolsos de las mujeres da para mucho. Nos gustan todos, pero seguimos siendo más de bolsos de tela que de Louis Vuitton”, ha escrito Rodríguez. Un mensaje que ha retuiteado también Irene Montero.

Lo de los bolsos de las mujeres da para mucho. Nos gustan todos, pero seguimos siendo más de bolsos de tela que de Louis Vuitton. pic.twitter.com/wR0Cm3RxZO — Ángela Rodríguez Pam (@Pam_Angela_) October 20, 2021

Julián Macías Tovar y los bulos

Sobre esta mentira ha publicado un hilo de tuit el director de Pandemia Digital y analista de redes Julián Macías Tovar en el que alerta e informa sobre los bulos y los bots que usan estos difusores de la mentira. Lo transcribimos:

Juanfran Escudero y Alvise, dos de las cuentas que más bulos y bots usan en twitter, vuelven a mentir sobre Irene Montero. Juanfran es el primero en lanzar el bulo y Alvise quien lanza el HT #TuPrimerLouisVuittonIrene que fue TT1. Ambos piden dinero prometiendo la VERDAD.

En el vídeo se ve que el bolso es de Carmen Calvo, el que coge Irene al final es diferente. Aunque esto es intranscendente. Ambos son profesionales del odio y la mentira, con el aplauso de twitter que les permite operar diariamente subir a TT sus mentiras y verificar sus cuentas.

En el vídeo se ve que el bolso es de Carmen Calvo, el que coge Irene al final es diferente. Aunque esto es intranscendente. Ambos son profesionales del odio y la mentira, con el aplauso de twitter que les permite operar diariamente subir a TT sus mentiras y verificar sus cuentas. pic.twitter.com/nkMtWiR8AR — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) October 20, 2021

En esta foto quizás se vea mejor. Carmen deja el bolso en la mesa que está detrás e Irene Montero debajo.

Twitter no puede decir todos los días que lucha contra el odio y las fake news y permitir diariamente que miles de bots viralicen mentiras o sean tendencia como en este caso… es una negligencia y una falta de ética y de respeto por la democracia y la convivencia cívica.

Aquí tenemos a Juanfran Escudero diciendo que pidió pasta, pero que no pidió pasta, pero que el dedica mucho tiempo atacando a los «progres». Y sí, el pone a disposición de la causa su cuenta verificada por twitter y los miles de bots que controla para esparcir odio y mentiras

Aquí tenemos a Juanfran Escudero diciendo que pidió pasta, pero que no pidió pasta, pero que el dedica mucho tiempo atacando a los «progres». Y sí, el pone a disposición de la causa su cuenta verificada por twitter y los miles de bots que controla para esparcir odio y mentiras pic.twitter.com/90pz5Z9WPS — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) October 21, 2021

Juanfran Escudero usaba bots para inflar cuentas de sus clientes antes de meterse en política, y cuando entró en política tanto en Ciudadanos, como ahora en VOX sigue usándolos. Algunas de sus cuentas falsas usaban imágenes de personas fallecidas.

En Cs puso todo su talento, cientos de bots, usando incluso imágenes de personas fallecidas. En este blog de bots y política, actualmente inactivo, publicaron varios artículos sobre sus trampas, a pesar de ello sigue impune y cobrando por estas trampas: https://t.co/DkEeAbqDZq pic.twitter.com/fOeDbyG9qt — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) August 15, 2020

La cuenta de Juanfran es el ejemplo personificado de su negocio: vender crecimiento de seguidores falsos, en su perfil con la herramienta @Audiense_es vemos que solo tiene 23K seguidores reales de España de 368K. Perdió 200K seguidores y llegó a seguir a más de 500K cuentas

Las pruebas de estas trampas y muchas más podéis verlas en el magnífico hilo que hizo @BarriPdmx hace un par de años. A pesar de incumplir todas las normas de twitter le tienen la cuenta verificada y vive de ello. Ahora pide dinero por mentir e insultar.

Si buscamos las palabras Vuitton e Irene vemos que el primer tuit del día es de Juanfran Escudero y las cuentas con más seguidores son las trolstars y bots habituales en este tipo de campañas, mientras twitter mira para otro lado.

2 horas después del tuit de JF Escudero, cuando ya había imágenes que desmentían el bulo, Alvise lo lanzaba en twitter y en su canal de telegram. Al poco de lanzar el primer tuit le demuestran que es falso, pero varios minutos después lanza el HT sabiendo que todo es mentira.

No solo los tuits de Alvise se inflan de retuits con bots y trollcenters. El canal de telegram de Alvise es inflado por cuentas que no son reales, fluctuaciones de subida y bajada de seguidores de varios miles en un día no es natural, esta semana bajó más de 20.000 seguidores

Si analizamos las 5K cuentas que retuitean el primer tuit de Alvise vemos que se repite el patrón tantas veces mencionado de cuentas con cientos de miles de tuits que tienen un nº parecido de seguidores y seguidos, métodos de crecimiento automático prohibidos.

Analizando las cuentas que usan el HT, vemos que el primer tuit es de Alvise y que las cuentas tienen el mismo patrón, las que más tuits ponen son bots que aparecen en otras campañas de desinformación, P.e. SSUUSS tiene más de 260K tuits en menos de un año

El problema es que el odio y la mentira se han convertido en el método para romper las burbujas ideológicas en las que las plataformas digitales se han convertido con la evolución de sus algoritmos, esperando a que quien es difamado desmienta, si no lo hace la mentira es verdad.

Estas burbujas hacen que los desmentidos apenas lleguen a las audiencias de los creadores de bulos, que solo necesitan su ración diaria de odio alimentando monstruos lobotomizados emocionalmente. Los dueños de los principales medios premian este método.