Un 8M diferente

Después de recordar nuevamente el 23-F (¿no será para reivindicar la figura de Juan Carlos I?) lo que tenemos a la vuelta de la esquina es el 8 M. Opino que este año las celebraciones han de ser muy controladas y restringidas en aforo. ¡Nos va la salud en ello!

Aunque muestre cierta simpatía con UP/Unidas Podemos, creo que en esta cuestión no estoy de acuerdo. Este año unidos por el 8-M NoPodemos; habrá que celebrarlo de otra forma.

No se es más feminista si no celebra ese día por las calles; la negación del machismo se hace en el ámbito individual comenzando por la persona o leyendo algún libro/novela/ensayo/ poema; o simplemente debatiendo, no “combatiendo”.

No eres menos machista si asistes a una manifestación. Y creo que desde la Educación se puede hacer mucho: se conciencia, lo más importante. En ocasiones se capta cierto machismo en el alumnado y la mejor herramienta para contribuir a que disminuya es la labor educativa.

Si seguimos por el camino correcto puede ser que el próximo año esta jornada transcurra con cierta “normalidad”.

¿Y cómo celebraremos este 2021 el 8-M en nuestro instituto/IES La Orden?

Aunque desde la Coordinación de Igualdad de Género del IES La Orden han propuesto un conjunto de actividades, muy interesantes por cierto, os contaré lo que estamos haciendo mis alumnos y yo con la ayuda de otros profesores del centro.

En 3º ESO/C (Tutoría) y en PMAR 3A Ámbito Científico estamos haciendo una serie de láminas sobre científicas, poetas-escritoras-cantantes-libreras- españolas, que han destacado o destacan en su labor. Personas que han sumado y siguen sumando día a día en acercar sus ámbitos de trabajo al punto de vista de la mujer. A ello hemos añadido una breve biografía-hechas por los alumnos.

Nuestra idea será inundar el centro ese día y los que vengan (ya que parece ser que ese día habrá huelga) de una serie de paneles con sus dibujos. Porque no hay nada que conciencie más que una buena imagen, unas palabras a tono con el tema, o una buena canción. Mucho más que una clase magistral.

Sé positivamente que se van a hacer otras actividades como un cinefórum sobre la película Figuras Ocultas para alumnos de 3º ESO.

¿Y por qué no una audición y debate sobre las letras de canciones machistas?

No estoy especializado en las músicas de hoy, pero a mi modesto entender las letras del reggaeton son en algunas ocasiones ofensivas hacia la mujer.

Bueno, aunque aún nos queda más de una semana para el 8-M, sólo quería dar una pincelada o un brochazo sobre lo que significa ese día y sobre lo que podemos hacer.

¡No todo consiste en manifestarse ni en hacer huelga!